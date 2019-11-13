Стабилизаторы напряжения Volter
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Поздравляем с новогодними праздниками!
15.12.2019
Официальный магазин стабилизаторов напряжения Volter поздравляет клиентов и партнеров с наступающими праздниками и желает успехов в Новом году!
Сотрудничество с ведущими производителями
13.11.2019
В настоящее время большинство объектов проектируется с учетом необходимости установки стабилизаторов напряжения Volter.
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Стабилизаторы напряжения

Официальный магазин VOLTER предлагает широкий выбор стабилизаторов напряжения для бытовых и производственных нужд.
Каталог включает в себя более 200 моделей.
Выпускаемые приборы работают в диапазоне мощностей от 2 до 200 кВт.
Покупая стабилизаторы напряжения Volter у нас, вы уверены в качестве приобретаемой продукции и в последующем полном исполнении гарантийных обязательств. 
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Лидер продаж
Цена: 64 150 руб.
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Лучший стабилизатор
для дома
Цена: 85 300 руб.
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Лучший выбор
для газового котла
Цена: 23 220 руб.
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Новые модели стабилизаторов напряжения

Цена: 61060 руб.
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Цена: 72300 руб.
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Цена: 81950 руб.
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Модификации стабилизаторов напряжения Volter

Стабилизатор напряжения Volter серии Эталон
Стабилизатор напряжения Volter серии Эталон
Прибор двойного преобразования, обладает широким диапазоном и высокой точностью от -1% до +1%.
Стабилизатор напряжения серии Volter-2000/3000
Стабилизатор напряжения серии Volter-2000
Идеальный бытовой аппарат для HI-FI аудиотехники и телевизоров.

Переносная модель стабилизатора переменного тока.
Стабилизатор напряжения Volter серии Slim
Стабилизатор напряжения Volter серии Slim
Обновленная версия модели Volter СНПТО-2.

Новый корпус и новые технические характеристики.
Стабилизатор напряжения Volter серии С
Стабилизатор напряжения Volter серии С
Новая модель со средним диапазоном входного напряжекния.
Прибор идеально подходит для бытового применения.
Стабилизатор напряжения Volter серии У
Стабилизатор напряжения Volter серии У
Универсальная модель.
Наиболее популярная модель стабилизатора для дома.
Стабилизатор напряжения Volter серии Ш
Стабилизатор напряжения Volter серии Ш
Имеет широкий диапазон входного напряжения.
Идеально подойдет при больших колебаниях напряжения в сети.
Стабилизатор напряжения Volter серии ШН
Стабилизатор напряжения Volter серии ШН
Прибор с широким диапазоном входного напряжения, смещенным вниз.
Может использоваться при низких падениях напряжения в сети.
Стабилизатор напряжения Volter серии ШС
Стабилизатор напряжения Volter серии ШС
Широкий диапазон входного напряжения, смещенный вверх.
Защищает приборы при высоких скачках напряжения в сети.
Стабилизатор напряжения Volter серии ПТ
Стабилизатор напряжения Volter серии ПТ
Устройство с повышенной точностью выходного напряжения.
Рекомендуется для чувствительного к качеству напряжения оборудования.
Стабилизатор напряжения Volter серии ПТС
Стабилизатор напряжения Volter серии ПТС
Имеет повышенную точность выходного напряжения, диапазон входного напряжения смещен вверх.
Подойдет для чувствительного оборудования и при сильных скачках напряжения в сети.
Стабилизатор напряжения Volter серии ПТШ
Стабилизатор напряжения Volter серии ПТШ
Прибор с широким диапазоном входного напряжения и повышенной точностью выходного напряжения.
Применяется для чувствительного оборудования и при больших колебаниях напряжения в сети.
Стабилизатор напряжения Volter серии ПТСШ
Стабилизатор напряжения Volter серии ПТСШ
Диапазон входного напряжения смещен вверх, имеет повышенную точностью выходного напряжения.
Рекомендуется для чувствительного оборудования и при сильных скачках напряжения.
Стабилизатор напряжения Volter серии ПР
Стабилизатор напряжения Volter серии ПР
Модель с плавным регулированием выходного напряжения.
Сочетание традиционной надежности стабилизаторов Volter и новых технологий.
Стабилизатор напряжения Volter серии ПТТМ
Стабилизатор напряжения Volter серии ПТТМ
Стабилизаторы инверторного типа, имеют самую высокую точность среди всей линейки производителя и широкие диапазоны входного напряжения.
Лучший выбор для сверхчувствительного оборудования.
Стабилизатор напряжения Volter серии ПТТ
Стабилизатор напряжения Volter серии ПТТ
Имеет максимальную точность выходного напряжения (+1.2% -2%).
Защищает сверхчувствительное к качеству напряжения оборудование: медицинское, научное.
Стабилизатор напряжения Volter серии ПТТС
Стабилизатор напряжения Volter серии ПТТС
Диапазон входного напряжения смещен вверх, имеет максимальную точность.
Рекомендуется для очень чувствительного оборудования и при сильных скачках напряжения в сети.
Стабилизатор напряжения Volter серии ПТТШ
Стабилизатор напряжения Volter серии ПТТШ
Имеет диапазон входного напряжения, смещенный вниз, и максимальную точность выходного напряжения.
Стабилизатор напряжения Volter серии Р
Стабилизатор напряжения Volter серии Р
Модели с релейным регулированием напряжения.
Стабилизатор напряжения Volter серии Parus
Стабилизатор напряжения Volter серии Parus
Новая серия стабилизаторов напряжения двойного преобразования - серии Volter Parus.
Предназначен для бытового применения, имеет уникальный дизайн корпуса и высокую точностью.
Стабилизатор напряжения Volter серии Prostor
Стабилизатор напряжения Volter серии Prostor
Новая серия стабилизаторов напряжения двойного преобразования Volter Prostor - для бытового примения.
Стабилизатор напряжения Volter серии Smart
Стабилизатор напряжения Volter серии Smart
Smart - новая серия стабилизаторов напряжения Volter двойного преобразования.
Идеально подходит для примения в квартире или доме.Уникальный дизайн корпуса и предельная точность.

Отличительные особенности стабилизаторов напряжения Volter

Срок службы более 15 лет.
Испытания, проводимые компанией, подтверждают, что каждый прибор, будь то настенный стабилизатор  или переносное устройство при должной эксплуатации прослужит более 15 лет.
Стабильная работа в любых условиях.
Все оборудование относится к категории промышленного, поэтому пригодно для использования в различных климатических условиях, в том числе и при высокой влажности, низких/высоких температурах.
Быстродействие.
Мгновенно (за 20мс) реагируя даже на самые частые и резкие скачки, сетевые стабилизаторы напряжения гарантируют эффективную защиту вашей техники.
Надежное охлаждение прибора.
В электронных стабилизаторах VOLTER не используются шумные вентиляторы. Вместо них используется сложная пассивная система охлаждения, состоящая из множества теплоотводящих отверстий.
Низкие показатели шума.
В устройствах используются надежные Ш-образные и стержневые трансформаторы, обеспечивающие минимальный уровень шума.
Пожаробезопасность.
Каждый прибор имеет улучшенный теплоотвод и температурную защиту. Именно поэтому исключены перегрев и возгорание, что делает его надежным защитником электросети.

Все приборы отличаются высокой надежностью и эффективностью. Для производства охлаждающих радиаторов применяется высококачественная сталь, благодаря чему устройство не перегревается и не переохлаждается, а вероятность сбоя сводится к нулю. В конструкциях используются только дорогостояшие и надёжные комплектующие, прошедшими испытания в заводских условиях и контроль ОТК.

Если эти доводы еще не убедили вас приобрести стабилизатор напряжения VOLTER, то вам будет также интересно узнать, что:

  • Устройства не требуют сервисного обслуживания.
  • Легко подключаются к сети и просто настраиваются.
  • Мгновенно реагирует на изменения в сети.
  • Защищают от короткого замыкания и импульсных помех.
  • Устойчивы к механическим повреждениям.
  • Выдерживают большие перегрузки.
  • Имеют микропроцессорное управление.
  • Не вносят искажений в форму входного напряжения.

Продукция VOLTER уже на протяжении многих лет получает самые высокие оценки, как от рядовых потребителей, так и от профессионалов. На сегодня это одни из лучших устройств, действительно способных изменить представление о качественном электропитании и улучшить качество жизни.

Перечень устройств периодически расширяется. Регулярно появляются новые, прогрессивные решения.
Все выпускаемое оборудование проходит многоуровневую систему контроля качества на производстве, а также подвергаются проверке перед отгрузкой конечному покупателю.

Сегодня, реализацией продукции торговой марки VOLTER, занимаются многие компании, но если вы хотите приобрести прибор из первых рук, обращайтесь к нам!

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Наши контакты
Телефон:
+7 495 790-82-58
8 800 700-88-34 (по России звонок бесплатный)
Тел./Факс:+7 495 940-22-92
E-mail:info@stabilizator-volter.ru
Адрес:
123007, Россия, г. Москва,
ул. 5-я Магистральная, д. 8
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Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Нижний-Новгород, Казань, Уфа и другие города.
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