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Каталог включает в себя более 200 моделей.
Выпускаемые приборы работают в диапазоне мощностей от 2 до 200 кВт.
Покупая стабилизаторы напряжения Volter у нас, вы уверены в качестве приобретаемой продукции и в последующем полном исполнении гарантийных обязательств.
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Новые модели стабилизаторов напряжения
Модификации стабилизаторов напряжения Volter
Переносная модель стабилизатора переменного тока.
Новый корпус и новые технические характеристики.
Отличительные особенности стабилизаторов напряжения Volter
Испытания, проводимые компанией, подтверждают, что каждый прибор, будь то настенный стабилизатор или переносное устройство при должной эксплуатации прослужит более 15 лет.
Все оборудование относится к категории промышленного, поэтому пригодно для использования в различных климатических условиях, в том числе и при высокой влажности, низких/высоких температурах.
Мгновенно (за 20мс) реагируя даже на самые частые и резкие скачки, сетевые стабилизаторы напряжения гарантируют эффективную защиту вашей техники.
В электронных стабилизаторах VOLTER не используются шумные вентиляторы. Вместо них используется сложная пассивная система охлаждения, состоящая из множества теплоотводящих отверстий.
В устройствах используются надежные Ш-образные и стержневые трансформаторы, обеспечивающие минимальный уровень шума.
Каждый прибор имеет улучшенный теплоотвод и температурную защиту. Именно поэтому исключены перегрев и возгорание, что делает его надежным защитником электросети.
Все приборы отличаются высокой надежностью и эффективностью. Для производства охлаждающих радиаторов применяется высококачественная сталь, благодаря чему устройство не перегревается и не переохлаждается, а вероятность сбоя сводится к нулю. В конструкциях используются только дорогостояшие и надёжные комплектующие, прошедшими испытания в заводских условиях и контроль ОТК.
Если эти доводы еще не убедили вас приобрести стабилизатор напряжения VOLTER, то вам будет также интересно узнать, что:
- Устройства не требуют сервисного обслуживания.
- Легко подключаются к сети и просто настраиваются.
- Мгновенно реагирует на изменения в сети.
- Защищают от короткого замыкания и импульсных помех.
- Устойчивы к механическим повреждениям.
- Выдерживают большие перегрузки.
- Имеют микропроцессорное управление.
- Не вносят искажений в форму входного напряжения.
Продукция VOLTER уже на протяжении многих лет получает самые высокие оценки, как от рядовых потребителей, так и от профессионалов. На сегодня это одни из лучших устройств, действительно способных изменить представление о качественном электропитании и улучшить качество жизни.
Перечень устройств периодически расширяется. Регулярно появляются новые, прогрессивные решения.
Все выпускаемое оборудование проходит многоуровневую систему контроля качества на производстве, а также подвергаются проверке перед отгрузкой конечному покупателю.
Сегодня, реализацией продукции торговой марки VOLTER, занимаются многие компании, но если вы хотите приобрести прибор из первых рук, обращайтесь к нам!