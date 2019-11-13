Срок службы более 15 лет.

Испытания, проводимые компанией, подтверждают, что каждый прибор, будь то настенный стабилизатор или переносное устройство при должной эксплуатации прослужит более 15 лет.

Стабильная работа в любых условиях.

Все оборудование относится к категории промышленного, поэтому пригодно для использования в различных климатических условиях, в том числе и при высокой влажности, низких/высоких температурах.